Работник ТСЖ украл велосипед с подземной парковки дома в Петрозаводске

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Дорогой велосипед рецидивист пропил, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску обратилась жительница Перевалки. Она пояснила, что с подземной парковки кто-то украл ее велосипед стоимостью 20 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 36-летнего судимого мужчины. Он какое-то время работал в ТСЖ. Тогда он приметил, что на подземной парковке кто-то оставляет велосипед без специального замка, чем и воспользовался. Велосипед он сбыл и незаконно выручил за него две тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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