Работник ТСЖ украл велосипед с подземной парковки дома в Петрозаводске

Дорогой велосипед рецидивист пропил, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску обратилась жительница Перевалки. Она пояснила, что с подземной парковки кто-то украл ее велосипед стоимостью 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 36-летнего судимого мужчины. Он какое-то время работал в ТСЖ. Тогда он приметил, что на подземной парковке кто-то оставляет велосипед без специального замка, чем и воспользовался. Велосипед он сбыл и незаконно выручил за него две тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.