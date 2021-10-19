Работник заправки в Карелии воспользовался доверием работодателя

В Олонецком районе работник АЗС продавал бензин «налево», сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Олонецкого района возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. По версии следствия, он, будучи работником АЗС, с июля 2020 года по апрель 2021 года похищал средства организации.

С заявлением в полицию обратился представитель автозаправки. В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый использовал служебную топливную карту для заправки своего автомобиля в личных целях. Кроме того, купленное на служебную карту топливо мужчина продавал. Только по одному из эпизодов ущерб составил более двух с половиной тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время устанавливается ущерб, проводится дознание.