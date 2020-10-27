Работникам предприятий-банкротов в Карелии объяснили, куда жаловаться на долги по зарплате

Управление Росреестра по Республике Карелия, которое контролирует работу арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаций, предупредило их об ответственности за плохую работу по погашению долгов по зарплате в этих компаниях.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Управление рекомендовало работникам предприятий-банкротов, где имеются долги по зарплате, обращаться в отдел по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Росреестра. Какое наказание грозит арбиртажным управляющим таких предприятий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".