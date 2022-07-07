Работники фирмы в Петрозаводске лишь после прихода полицейских узнали, что были обворованы

Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли кражу еще до обращения к ним, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска узнали о том, что один из горожан может быть причастен к краже. Сотрудники уголовного розыска нашли 39-летнего подозреваемого и выяснили, что тот угнал велосипед. Мужчина во всем сознался и вернул похищенное.

Как выяснилось, транспорт принадлежал организации по прокату велосипедов. Данный образец стоимостью 15 тысяч рублей был выставлен перед торговым павильоном, и работники даже не успели заметить кражу. Полицейские возвратили им велосипед.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в нескольких подобных кражах. Все велосипеды были возвращены владельцам.