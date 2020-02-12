Работники культуры в Карелии получать по 50 тысяч рублей за работу на селе

В 2020 году на конкурс было подано 26 заявок, сообщили в Минкультуры Карелии.

Министерство культуры Карелии подвело итоги конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и их работниками на селе.



Цель конкурса – отметить работников и учреждения за их труд в непростых условиях сельской местности и особые достижения в профессии.

Среди учреждений победителями стали культурно-спортивный комплекс "Алавойне" (п. Ильинский), культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения, Пушнинская сельская библиотека, Ново-Юшкозерская сельская библиотека, Матросская сельская библиотека.

Лучшими работниками муниципальных учреждений культуры признаны Мамаева Ольга – художественный руководитель Дома народного творчества поселка Салми, Пявина Марина – библиотекарь Кестеньгской сельской библиотеки и Мартынова Елена – педагог дополнительного образования филиала школы искусств Суоярви в п. Поросозеро.

Каждому лучшему учреждению культуры будет выплачена премия в размере 100 тысяч рублей, а лучшим работникам – по 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Карелия закупит автоклубы за 30 млн рублей.