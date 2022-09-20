Работники нацпарка в Карелии убрали несанкционированные постройки туристов

Сотрудники Национального парка «Водлозерский» в Пудожском районе очистили от мусора туристические стоянки и экологические тропы.

Как сообщили в пресс-службе Нацпарка «Водлозерский», на территории парка большое количество оборудованных туристических стоянок. Это великолепные места, где каждый турист может насладиться красотами северной природы!

По словам сотрудников, к сожалению, не все туристы соблюдают правила нахождения на территории парка, оставляют мусор, создают несанкционированные постройки из полиэтилена и не только.

«Все это, несомненно, имеет пагубное влияние на природу. Именно поэтому сотрудники парка регулярно отправляются на территорию, проверяя и убирая туристические стоянки и экологические тропы», - отметили в пресс-службе парка.

На прошлой неделе специалисты отдела экологического просвещения и туризма совместно с инспекторами парка отправились в «Мусорный тур», в рамках которого убрали 23 туристские стоянки и очистили 2 экологические тропы. Были зафиксированы несанкционированные выгребные ямы, снят целлофан со столов и скамеек, вычищены костровища от стекла и другого мусора.

Работники Национального парка «Водлозерский» убедительно просят всех гостей с заботой отнестись к природе и туристическим стоянкам.

Правила нахождения на территории парка:

- Не оставляйте мусор после себя, увозите его с собой!

- Используйте только оборудованные костровища!

- Не привозите в парк бензопилы, их использование запрещено, не рубите деревья и кустарники!

- Используйте заготовленные дрова экономно, только по необходимости!

- Моющие средства и мыло допустимо использовать только в стороне от водоемов, чтобы мыльная вода фильтровалась сквозь землю и не попадала в реки и озера.