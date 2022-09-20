890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Пьяный водитель устроил гонки под Петрозаводском, пытаясь скрыться от ГИБДД
Сегодня 09:30
В Петрозаводске простились с еще одним погибшим на Донбассе бойцом
07.10.2022 18:41
«Шериф-балки» бьют в глаза водителям в Карелии, предупреждая об опасных участках пути (ВИДЕО)
Сегодня 09:48

Работники нацпарка в Карелии убрали несанкционированные постройки туристов

Новости. Общество
12:41, 08 Октября 2022
фото: Национальный парк "Водлозерский"

Новости партнеров

Сотрудники Национального парка «Водлозерский» в Пудожском районе очистили от мусора туристические стоянки и экологические тропы.

Как сообщили в пресс-службе Нацпарка «Водлозерский», на территории парка большое количество оборудованных туристических стоянок. Это великолепные места, где каждый турист может насладиться красотами северной природы!

По словам сотрудников, к сожалению, не все туристы соблюдают правила нахождения на территории парка, оставляют мусор, создают несанкционированные постройки из полиэтилена и не только.

«Все это, несомненно, имеет пагубное влияние на природу. Именно поэтому сотрудники парка регулярно отправляются на территорию, проверяя и убирая туристические стоянки и экологические тропы», - отметили в пресс-службе парка.

На прошлой неделе специалисты отдела экологического просвещения и туризма совместно с инспекторами парка отправились в «Мусорный тур», в рамках которого убрали 23 туристские стоянки и очистили 2 экологические тропы. Были зафиксированы несанкционированные выгребные ямы, снят целлофан со столов и скамеек, вычищены костровища от стекла и другого мусора.

Работники Национального парка «Водлозерский» убедительно просят всех гостей с заботой отнестись к природе и туристическим стоянкам.

Правила нахождения на территории парка:

- Не оставляйте мусор после себя, увозите его с собой!
- Используйте только оборудованные костровища!
- Не привозите в парк бензопилы, их использование запрещено, не рубите деревья и кустарники!
- Используйте заготовленные дрова экономно, только по необходимости!
- Моющие средства и мыло допустимо использовать только в стороне от водоемов, чтобы мыльная вода фильтровалась сквозь землю и не попадала в реки и озера.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.10.2022, 22:00
Аналитик: что будет с долларом и евро в ближайшее время
07.10.2022, 10:45
На границе с Финляндией ребенка развернули назад и лишили визы
03.10.2022, 10:34
В Карелии не хватает работников на самые востребованные специальности
03.10.2022, 10:49
Бывшие военные и силовики при мобилизации в Карелии остаются без пенсий
01.10.2022, 09:35
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Карелии
02.10.2022, 10:56
В Петрозаводске вандалы разгромили недавно благоустроенный пляж (ФОТО)

Чтиво

04.10.2022 13:20
Без политики
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
Клиника «Кивач» заняла 5-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и 6-е в категории «Масштаб бизнеса».
Пилит и получает кайф
03.10.2022 13:56
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
22.09.2022 09:50
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.