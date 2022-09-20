Работники почты помогли вытащить из лап мошенников пенсионерку в Карелии

В МВД Карелии рассказали о бдительных работниках почты, сообщивших о мошенничестве.

О возможном преступлении в полицию сообщили работники почты. Они заметили, что уже несколько дней в отделение ходит пожилая женщина и переводит деньги неизвестным. Сотрудники уголовного розыска встретились с 82-летней горожанкой.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал о компенсации, положенной за некачественный медицинский прибор, купленный ею. Пенсионерка согласилась, но сделать это оказалось непросто — вначале она оплатила страховку, затем другие услуги. Свои деньги у нее закончились, он начала занимать у знакомых.

За неделю пенсионерка перевела неизвестным более 240 тысяч рублей. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.