Работники закрывающегося совхоза вновь просят главу Карелии сохранить их предприятие

Коллектив компании "Видлица Агро" из Олонецкого района обратился к Артуру Парфенчикову с открытым письмом, в котором просит сохранить их сельскохозяйственное предприятие как самостоятельную единицу.

Работники предприятия из села Видлица вновь пытаются изменить судьбу своего совхоза, сохранение которого собственник и власти Карелии не считали целесообразным еще весной этого года. После их письма президенту, в связи с предстоящим вывозом собственником всего поголовья крупного рогатого скота за пределы республики, ситуация изменилась. Но, по мнению коллектива, этого недостаточно.

"После нашего обращения вами проделана определенная работа по решению данного вопроса. Скот на сегодняшний день в хозяйстве, предприятие продолжает работать. Из средств массовой информации, мы узнали, что АО "П/х Ильинское" выделено 67 млн рублей на покупку крупного рогатого скота и животноводческих помещений у нашего предприятия. В связи с принятием этого решения у нас возник вопрос: Почему был рассмотрен вариант приобретения и выделения денежных средств на покупку только части нашего предприятия, а покупка его в целом, как самостоятельной единицы не рассматривалась?" – пишут работники "Видлица Агро" главе Карелии Артуру Парфенчикову.

По мнению авторов обращения, свинарник на 1000 голов свиней с автоматизированной подачей корма и уборкой навоза и мясокомбинат с полным циклом производства мяса (от забоя животных до разделки и фасовки) также должны быть сохранены.

"Почему не рассматривался вопрос о приобретении свинарника и мясокомбината? На сегодняшний день еще есть возможность возобновить производственный цикл по выращиванию свиней и осуществлять забой, разделку и реализацию мяса на мясокомбинате. Мощность мясокомбината позволяет производить забой и разделку животных не только нашего хозяйства, но и близлежащих сельхозпредприятий. Очевидно, что не задействованные в ближайшее время в производственном процессе объекты будут разворованы и придут в негодность. Также останутся не задействованы два картофелехранилища, база ремонтно-механических мастерских, здания столовой и конторы", - говорится в обращении.

Работники "Видлицы Агро" возмущены, что Минсельхоз Карелии считает их предприятие "не того формата", когда среднегодовое поголовье свиней составляло 1000 голов в год, а, например, фермер, имеющий 2 головы свиней и 10 голов коров, получает государственную поддержку, в том числе, и на производство мяса свиней.

"С того момента, как стало известно о планах собственника вывезти скот за пределы республики, а именно с апреля этого года, наше сельхозпредприятие, на глазах у правительства РК, Министерства сельского хозяйства РК, исчезает как самостоятельная производственная единица. Хотя сегодня в Видлице есть все ресурсы для дальнейшей работы: специалисты, рабочие, производственные здания и сооружения, сельскохозяйственные угодья", - пишут работники сельхозпредприятия.

Коллектив не понимает, почему, когда с экранов телевидения президент страны говорит об увеличении мер поддержки сельхозтоваропроизводителей в условиях санкций, работающая "Видлица Агро" закрывается. Численность работающих на 1 июля в совхозе – 80 человек, а трудоустроится в "Ильинское" смогут не более 35 человек.

Ранее правительство Карелии выделило бюджетные деньги для выкупа в государственную собственность недвижимого имущества, принадлежащего частной компании "Видлица Агро".