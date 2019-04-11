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Новости. Криминал
09:57, 11 Апреля 2019
фото: транспортная полиция

Работники железной дороги в Карелии задержаны при сливе топлива в поезде

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Сотрудники транспортной полиции республики задержали двух местных жителей, занимавшихся сливом топлива в железнодорожных составах.

Два работника железной дороги слили 280 литров дизеля из подвижного состава. Стражи порядка изъяли топливо, уже разлитое в 14 пластиковых канистр.

Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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Комментарии

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кир
2019-04-11 10:28:28
Там воровали всегда, имея более высокую зарплату. Это наше, любимое, народное.
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