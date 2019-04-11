Работники железной дороги в Карелии задержаны при сливе топлива в поезде

Сотрудники транспортной полиции республики задержали двух местных жителей, занимавшихся сливом топлива в железнодорожных составах.

Два работника железной дороги слили 280 литров дизеля из подвижного состава. Стражи порядка изъяли топливо, уже разлитое в 14 пластиковых канистр.

Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.