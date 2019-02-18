Работники ЖКХ в Кемском районе Карелии получили зарплату через суд

Кемские коммунальщики задолжали 700 тысяч рублей своим же сотрудникам, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В декабре 2018 года в отдел судебных приставов по Кемскому району в отношении "Кемское МУП ЖКХ" поступило 36 исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму более 700 тысяч рублей.

Руководителю организации-должника было вручено требование о необходимости выплатить задолженность работникам, а также директора предупредили об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда.

На денежные средства в кассе предприятия был наложен арест, вынесено постановление об обращение взыскания на имущественное право по агентскому договору.

В результате своевременно принятых мер деньги стали поступать на счет отдела судебных приставов Кемского района, которые перечислялись работникам "Кемское МУП ЖКХ".

К концу 2018 года требования взыскателей заработной платы были удовлетворены практически полностью в размере более 650 тысяч рублей, остатки задолженности были перечислены в январе 2019 года. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.