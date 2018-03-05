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Новости. Криминал
12:44, 05 Марта 2018

Работодатель не выдал сотруднику трудовую книжку и этим нарушил закон

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В работе клининговой компании из Муезерского района выявлены нарушения трудового законодательства.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в прокуратуру района обратился бывший работник ООО "АВ-Онего" с жалобой на нарушение его трудовых прав.

Прокурорской проверкой было установлено, что вопреки требованиям закона работодатель в день увольнения трудовую книжку бывшему работнику не выдал, уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой ему не направлялось. При увольнении работника с 18 декабря 2017 года трудовая книжка была направлена ему почтовой корреспонденцией только 16 января 2018-го.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности прокурор Муезерского района внес директору ООО "АВ-Онего" представление, которое находится на стадии рассмотрения.

Прокуратура напоминает, что в соответствии со статьей ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.

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Комментарии

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елпидифор
2018-03-05 15:00:08
Мне Женечка Михеев (ЦСК) не выдал трудовую книжку. Его оштрафовали на целую тысячу рублей. А олигарх мне по суду на порядки цифр должен, но, как выяснили приставы, он нищий. После этого я пойду на выборы?
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