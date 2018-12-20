Работодатели рассказали, какие профессии будут востребованы в Карелии

Управление труда и занятости Карелии составило прогноз потребности в кадрах на предприятиях и в учреждениях республики на 2019 год на основе опроса работодателей.

Дополнительная потребность в рабочих и специалистах в 2019 году составит 5,4 тысяч человек. Это почти на 300 человек больше, чем в 2018 году.

"В ближайшие годы будут востребованными профессии, связанные с горнодобывающей отраслью, рыбоводством, лесопереработкой, строительством, в том числе дорожным. Будут необходимы специалисты в сфере энергетики, особенно гидроэнергетики", – говорится в сообщении Управления.

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