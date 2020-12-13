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Работодатели в Карелии готовы платить претендентам на вакансии больше, чем им надо

Новости. Общество
13:56, 14 Декабря 2020
фото: pixabay
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Средний уровень зарплаты, на которую претендуют ищущие работу жители Карелии, в ноябре составил 38,5 тыс рублей – это меньше, чем предлагали сами работодатели.

Такой вывод следует из результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада. Эксперты проанализировали вакансии и резюме, размещенные на сайте hh.ru с 1 по 30 ноября 2020 года.

"Средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Карелии в ноябре составила 40 212 рублей. Это ниже, чем в октябре этого года на тысячу рублей. Ожидания соискателей в резюме оказались ниже предложения и составили 38 472 рубля, что соответствует предыдущему периоду", - говорится в комментарии агентства.

В исследовании указаны вакансии с самыми высокими зарплатами. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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