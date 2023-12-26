Работы на мосту через реку Шуя в Карелии выполнили более чем на 65 процентов

Стартовал важный этап — устройство первого пролетного строения.

Строители приступили к важному этапу на мосту через реку Шуя в одноименном поселке, собщили в паблике Минтранса Карелии.



Стартовал важный этап — устройство первого пролетного строения. Ранее балки были доставлены на объект.

Как отметили в сообществе, работы выполняются за счет средств Дорожного фонда Карелии по программе «Развитие транспортной системы».



«Работы на мосту через реку Шуя мы выполнили более чем на 65 процентов. Строители ведут реконструкцию поэтапно. Ранее были завершены работы по демонтажу опор старого моста, остается только демонтировать одну, и одновременно были проведены работы по устройству русловых и береговых опор. Сейчас устанавливаем балки пролетного строения между первой и второй опорой. Всего мост будет состоять из 5 пролетов», — рассказал руководитель проекта компании ООО «ЭКСПРЕСССТРОЙ» Сергей Тиняков.



В источнике подчеркнули, что новый мост имеет важное значение как для поселка, так и для Прионежского района в целом. В последующем сооружение станет шире и длиннее. Ширина проезжей части составит 7 метров и будет иметь 2 полосы для движения транспорта. Увеличится и ширина тротуаров по обеим сторонам на 0,9 м. Это будет способствовать комфортному передвижению жителей и автомобилей, добавили в группе.



Он станет современнее и иметь большой срок службы.