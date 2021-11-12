Работы по благоустройству территории петроглифов Карелии продолжаются

В Карелии реализуются мероприятия, связанные с развитием туристской инфраструктуры археологического комплекса «Беломорские петроглифы».

В настоящее время для обеспечения сохранности и повышения доступности уникальных петроглифов Карелии для туристов и профессионального сообщества Республикой Карелия реализуются масштабные мероприятия, связанные с развитием сопутствующей туристской инфраструктуры археологического комплекса «Беломорские петроглифы». Об этом сообщает управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020–2024 годы в целях развития инфраструктуры, прилегающей к территории Беломорских петроглифов, реализуются мероприятия по строительству автомобильных дорог и стоянок, нового комплекса визит-центра с кафе, гостиницей и парковками, моста через протоку Кислый Пудас к основному объекту показа — Петроглифам Залавруги.

На сегодняшний день на территории Залавруги завершены строительные работы по устройству новых деревянных мостков и смотровых площадок, а также работы по электроснабжению территории.

Одновременно в рамках реализации гранта Ростуризма турфирмой «Карелика» обустроено 2 км. экотропы от деревни Выгостров до петроглифов Залавруги: сделаны лесенки-спуски, мостики через речные протоки, установлены скамейки для отдыха и информационные щиты.

Кроме того, приобретена система аудиогид, что позволит в туристическом сезоне 2022 года всем желающим пройти по экотропе самостоятельно.

Напомним, что летом этого года на 44 сессии ЮНЕСКО объект «Петроглифы Онежского озера и Белого моря» был включен в основной Список Всемирного наследия.