Радиация в Медгоре: власти Карелии не называют источник

Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения прокомментировал начало работ по обследованию руин военного объекта, источающего радиацию.

Власти региона организовали взаимодействие с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» для решения вопроса по восстановлению территории Медгоры от радиоактивных загрязнений.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске на территории ранее дислоцировавшихся воинских частей обнаружен участок с превышением допустимых норм радиационного фона. Он находится в 60 метрах от жилого дома, расположенного по адресу улица Первомайская, 38. Там имеются развалины кирпичного здания бывшей ремонтно-градуировочной мастерской, предназначавшейся, возможно, для проведения работ с войсковыми дозиметрическими приборами.

В Госкомитете утверждают, что не в курсе, что именно стало источником превышения радиационного фона.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".