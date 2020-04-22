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Радиация в Медгоре: власти Карелии не называют источник

Новости. Происшествия
10:35, 23 Апреля 2020
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения прокомментировал начало работ по обследованию руин военного объекта, источающего радиацию.

Власти региона организовали взаимодействие с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» для решения вопроса по восстановлению территории Медгоры от радиоактивных загрязнений.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске на территории ранее дислоцировавшихся воинских частей обнаружен участок с превышением допустимых норм радиационного фона. Он находится в 60 метрах от жилого дома, расположенного по адресу улица Первомайская, 38. Там имеются развалины кирпичного здания бывшей ремонтно-градуировочной мастерской, предназначавшейся, возможно, для проведения работ с войсковыми дозиметрическими приборами.

В Госкомитете утверждают, что не в курсе, что именно стало источником превышения радиационного фона. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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