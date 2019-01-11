Более 4 тысяч человек остались без света в районе Карелии

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В Лахденпохском районе произошло аварийное отключение электроэнергии, более 20 поселков остались без света, сообщили в МЧС Карелии.
По сообщению МЧС, 11 января утром стало известно о поломке на электросетях. Произошло аварийное отключение на линии электропередач 35 кВ в Лахденпохском районе. 22 поселка, более 4 тысяч человек, остались без света.
Аварийно- восстановительные бригады в количестве 5 человек и 2 единиц техники устраняют неполадки.
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