Более 4 тысяч человек остались без света в районе Карелии

В Лахденпохском районе произошло аварийное отключение электроэнергии, более 20 поселков остались без света, сообщили в МЧС Карелии.

По сообщению МЧС, 11 января утром стало известно о поломке на электросетях. Произошло аварийное отключение на линии электропередач 35 кВ в Лахденпохском районе. 22 поселка, более 4 тысяч человек, остались без света.

Аварийно- восстановительные бригады в количестве 5 человек и 2 единиц техники устраняют неполадки.