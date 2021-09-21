Район в Карелии решил придумать себе бренд

В Кемском районе задумались о создании собственного бренда.

Администрация Кемского района и Кемский музей начинают работу по проекту «Брендбук Кемская волость» по конкурсу Миннаца. Об этом информирует паблик «МБУ Краеведческий музей „Поморье“».

Целью проекта является создание уникального этнокультурного бренда Кемского района.

Организаторы намерены создать информационную среду в городе, изготовить и установить информационные стенды с QR-кодами о культурных традициях и этнографических особенностях Кемской волости. Сообщается, что сейчас создана рабочая группа.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» проиграла выборы в Кемский городской совет. В новом составе Кемского городского совета большинство мандатов оказалось у справедливороссов.