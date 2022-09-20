Районам Петрозаводска с новой застройкой не хватает почтовых отделений

Работу почтовых отделений обсудили на открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска.

В районах Петрозаводска, где ведется новая застройка, не хватает почтовых отделений. Об этом свидетельствует большое число обращений от жителей Древлянки, Кукковки, Октябрьского района и Перевалки, заявила в мэрии директор карельского управления федеральной почтовой связи Ирина Горелова.

По информации пресс-центра мэрии, Почта России и администрация города прорабатывают вопросы поиска дополнительных помещений для новых отделений. Так, в этом году открыто отделение № 28 на Октябрьском проспекте.

В карельской столице ремонты выполнены в отделении № 31 на Октябрьском проспекте и в отделении № 11 на Кукковке. В текущем году работы запланированы еще в двух крупных городских почтовых отделениях — в № 13 на Сулажгорской улице и в № 14 на Березовой аллее. В следующем году запланирован ремонт отделений связи № 26 на Кукковке, № 5 на улице Луначарского и № 30 на Комсомольском проспекте.

В Петрозаводске работает 22 отделения почтовой связи, 21 окно Почта Банка, два центра приема-выдачи посылок, два центра обслуживания юрлиц, а также другие подразделения. Численность сотрудников составляет 303 человека, 90 из них — почтальоны.

Ранее сообщалось, как в Карелии суд разрешил работникам почты вскрыть невостребованные посылки.