В Карелии суд разрешил работникам почты вскрыть невостребованные посылки

Кемская почта добилась в суде разрешения на вскрытие невостребованных посылок и писем.

Кемский городской суд удовлетворил заявление местного филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений за 2021 год. Об этом информирует сайт суда.

Кемский почтамт обратился в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 50 невостребованных почтовых отправлений: посылок и писем. Эти посылки не были получены адресатами, а шестимесячный срок временного хранения у них истек, сообщают в суде.

Ранее сообщалось, что почта выпустила конверты с изображением Церкви апостола Петра в Марциальных Водах.