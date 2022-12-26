Районы Карелии приготовились к регистрации смерти жителей в новогодние каникулы

Опубликован график приема граждан по вопросам регистрации смерти в районах Карелии в праздничные дни.

Официальный паблик властей Сегежского района опубликовал график приема по вопросам государственной регистрации смерти в органах ЗАГС во всех районах республики с 31 декабря по 8 января.



Напомним, в 2023 году новогодние выходные продлятся восемь календарных дней – с 1 по 8 января.



С учетом того, что в 2022 году 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.





