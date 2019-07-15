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Новости. Общество
10:20, 15 Июля 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Районы Карелии спросят о качестве медицины и образования

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В республике состоится выборочный мониторинг качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в 2019 году.

В Карелии в наблюдении примут участие 425 домашних хозяйств. Опрос будет проводиться с 13 по 28 июля. В поле зрения специалистов Карелиястата попадут: Петрозаводск, Медвежьегорск, Сегежа, Костомукша, Лоухи, Мелиоративный, Прионежский районн; поселок Вичка, Медвежьегорский район; Волома; Гирвас и Кааламо, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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