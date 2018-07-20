Ранее не судимый житель Карелии получил 9 лет "строгача" за наркотики

В Карелии суд приговорил 31-летнего жителя Олонецкого района к девяти годам колонии строгого режима за продажу наркотиков.

"31-летний олончанин решил заработать на продаже наркотиков. С этой целью в мае 2017 года он дважды приобретал в Ленинградской области наркотическое средство метамфетамин и психотропное вещество амфетамин, часть из которых употребил лично, а остальную часть сбыл лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии "проверочная закупка", - рассказали в карельской прокуратуре.

В отношении ранее не судимого мужчины было возбуждено дело по п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

"Сторона обвинения представила суду исчерпывающие доказательства вины подсудимого в инкриминируемых преступлениях, на основании которых суд постановил обвинительный приговор", - отметили в надзорном ведомстве.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - заключили в прокуратуре.