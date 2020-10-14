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В Карелии задержали рецидивиста при попытке обчистить чужую кладовку

Новости. Общество
18:00, 15 Октября 2020
фото: © freepik.com
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В полицию Костомукши обратился мужчина, у которого пропадали вещи из кладовки, сообщили в МВД по Карелии.

В отделение полиции Костомукши поступило заявление от 49-летнего местного жителя. Он сообщил, что из его кладовки, расположенной в подъезде дома, стали пропадать вещи. В числе похищенного оказались две коробки с фейерверками, инструменты, рюкзак, а также различные хозяйственные принадлежности.

Поицейские выяснили, что в течение некоторого времени дверь в подсобное помещение была открыта. Пока проводились оперативно-розыскные мероприятия, владелец повесил замок, а также получил доступ к установленным в доме камерам видеонаблюдения, чтобы самостоятельно следить за ситуацией. В какой-то момент он заметил на лестничной площадке незнакомого мужчину, который пытался дергать дверь, и вызвал наряд.

Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. Им оказался 48-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что часть похищенного имущества сбыл. Рюкзак решил оставить себе, а пиротехнику использовал по назначению.

Возбуждено уголовное дело.

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