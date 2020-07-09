"Рано или поздно оно загнется": власти Карелии решили продать хлебозавод

Идея правительства республики приватизировать Суоярвский хлебозавод нашла поддержку депутатов профильного комитета Заксобрания Карелии.

Представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов, выступая на комитете по экономической политике, попросил поддержать идею продать Суоярвский хлебозавод, поскольку, по его оценке, существует риск возникновения дальнейших проблем с активом.

"Упустить такую возможность реализации предприятия с перспективой развития, было бы неправильно. Тем более, если у нас предприятие будет генерировать убытки, рано или поздно оно загнется. Мы, получится, будем решать проблему уже социальную", - сказал Шабанов.

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