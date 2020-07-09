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"Рано или поздно оно загнется": власти Карелии решили продать хлебозавод

Новости. Экономика
11:22, 10 Июля 2020
фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин
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Идея правительства республики приватизировать Суоярвский хлебозавод нашла поддержку депутатов профильного комитета Заксобрания Карелии.

Представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов, выступая на комитете по экономической политике, попросил поддержать идею продать Суоярвский хлебозавод, поскольку, по его оценке, существует риск возникновения дальнейших проблем с активом.

"Упустить такую возможность реализации предприятия с  перспективой развития, было бы неправильно. Тем более, если у нас предприятие будет генерировать убытки, рано или поздно оно загнется. Мы, получится, будем решать проблему уже социальную", - сказал Шабанов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-07-10 14:24:38
Сейчас болгер Поташев быстренько статейку на коленке состряпает в тщетной надежде на смуту и социальную напряженность. Но её как обычно не случится.
кир
2020-07-10 14:06:28
Почему много привозного хлеба продается. Люди с удовольствием берут. Почему, аналитики?
Бриг
2020-07-10 13:55:37
С такими депутатами и чинушами уже загнулось всё . Бездари .
Лыжник
2020-07-10 11:45:02
Бедный хлебозавод?! Уж сколько его "мусолят" в сильно развитом и современном Суоярви? Куда сделана прекрасная новая дорога , на пути которой : кафе и рестораны премиум класса!?!
Горожанин
2020-07-10 11:42:12
Хлеб люди производят испокон веков и в любой стране. И вдруг у нас стало не выгодно его производить!!! Куда мы идем?! Явно не в тренде цивилизации
новый
2020-07-10 11:36:13
Хде Слабунова в футболке с буквами ?
Leopol'd
2020-07-10 13:18:46
новый, всё мамку ищешь?
Пора бы уже и самостоятельность обрести.
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