Расчеты тарифов за ЖКХ в Приладожье признаны необоснованными

Антимонопольная служба обязала власти Карелии при формировании тарифов на 2019 года исключить необоснованные расходы "Петербургтеплоэнерго", однако в итоге это не привело к снижению тарифов для населения.

УФАС обнаружило экономически необоснованные расходы, включенные в состав необходимой валовой выручки компании "Петербургтеплоэнерго", снабжающей теплом несколько районов Карелии.

По требованию антимонопольщиков власти региона, формируя тарифы на 2019 год, устранили обнаруженные нарушения, исключив необоснованные расходы теплоснабжающей компании. Однако тарифы для жителей республики, получающих услуги теплоснабжения от "Петербургтеплоэнерго", в текущем году все равно вырастут.

После проверок УФАС дополнительный анализ провели сотрудники госкомитета по ценам и тарифам. Они также выявил необоснованные расходы "Петербургтеплоэнерго". Общая сумма достигла 176,7 млн рублей.

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