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Расходные материалы для спецтехники

Новости. Экономика
12:02, 28 Апреля 2021
фото: © dg-trade.ru
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Как предприниматель, вы знаете, что недостаточно просто купить машину, чтобы наслаждаться ее долгой и надежной работой.

Очень часто, чтобы иметь возможность выполнить ряд работ, которые ожидают от вас клиенты, необходимо инвестировать в качественные аксессуары и расходные материалы. Фильтры для спецтехники, масла и смазки являются наиболее важными из них и периодически заменяются. Узнайте, что вам нужно для поддержания строительной и дорожной техники в идеальном состоянии.

О важности систематической замены расходных материалов в тяжелой технике напоминают специалисты и производители землеройной техники и других отраслей промышленности. Принимая во внимание тяжелые условия труда и климат в России, особое внимание следует уделять качеству фильтров и масел, а также частоте их замены. Это очень важно, потому что смазочная продукция высокого качества обеспечивает надежную работу двигателя, защищает от серьезных неисправностей и, наконец, замедляет износ деталей.

Фильтры для идеальной защиты и высокой производительности компонентов

Фильтры играют чрезвычайно важную роль в строительной технике, поскольку очищают масло от загрязнений (токсинов), выделяемых двигателем, и тем самым продлевают срок его службы. Также следует помнить, что масло подвержено самопроизвольной деградации, поэтому его качество, объем и уровень загрязнения необходимо контролировать на постоянной основе. Наличие частиц, образующихся при истирании пар трения или других процессах, приводит к большему расходу топлива, снижению его эффективности и, наконец, к необратимым изменениям узлов. Избежать этого можно, выбрав качественные топливные, моторные, салонные и другие фильтры JCB.

Профессиональные масла для двигателей, шестерен и шпинделей

Есть детали сельскохозяйственной и строительной техники, которые необходимо смазывать, чтобы они работали бесперебойно и без простоев. Поэтому необходимо использование масел для двигателей спецтехники, шестерен и шпинделей, замедляющие их износ из-за трения. Смазка позволяет более эффективно отводить тепло и избавляться от загрязнений, таких как металлические или пластиковые опилки. Это, в свою очередь, положительно влияет на работу двигателя, а также других установок, включающих движущиеся части, обеспечивая им высокий уровень защиты от коррозии.

Смазочные материалы являются одними из важнейших расходных материалов для дорожной, сельскохозяйственной и строительной техники. У них очень хорошая адгезия, благодаря чему они прилипают к отдельным частям устройств, обеспечивая им высокий уровень защиты во время земляных работ. Обычно это происходит в сложных условиях, поэтому так важно защитить компоненты от грязи, образования люфта в подшипниках и, наконец, от деформации конструкции.

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