Расходы родителей на детские путевки будут компенсировать из бюджета

Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря.

Как сообщает РИА Новости, выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года, следует из проекта на федеральном портале проектов правовых актов.

Документом предлагается утвердить правила предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии Национальной системе платежных карт (НСПК) на программу поддержки доступных внутренних поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной путевки.

«Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей за одну туристскую услугу, на одну банковскую карту национального платежного инструмента», — говорится в проекте. При этом услуга, стоимость которой будет компенсироваться в рамках программы, должна одновременно удовлетворять ряду требований.

Подробнее об условиях компенсаций, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».