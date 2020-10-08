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Раскрыт эффективный способ улучшить и продлить жизнь

Новости. Общество
19:40, 09 Октября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ученые Норвежского университета естественных и технических наук раскрыли, что интенсивные тренировки в течение пяти лет являются эффективным способом улучшить здоровье, повысить качество жизни и замедлить старение.

О результатах исследования сообщает Lenta.ru со ссылкой на публикацию в журнале British Medical Journal.

В программе приняли участие около семи тысяч добровольцев, чей возраст достигал 70-77 лет. Все участники случайным образом были разделены на три группы. В одной группе испытуемым поручили выполнять высокоинтенсивные тренировки по четыре подхода на четыре минуты два раза в неделю; вторая группа тренировалась с постоянной умеренной интенсивностью в течение 50 минут два дня в неделю. Людям в третьей, контрольной группе посоветовали выполнять упражнения в соответствии с рекомендациями норвежских органов здравоохранения.

Через пять лет как физическое, так и психическое качество жизни было выше в группе высокой интенсивности по сравнению с двумя другими группами. В ней в течение пяти лет умерли лишь три процента участников, а во второй группе — шесть процентов. Хотя разница не является статистически значимой, ученые полагают, что интенсивные тренировки действительно продлевают жизнь. Интересно, что среди участников контрольной группы умерли 4,5 процента. Это объясняется тем, что они тренировались больше и интенсивнее, чем добровольцы во второй группе.

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