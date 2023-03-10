Раскрыт простой способ стирать светлую и темную одежду вместе

Блогерша рассказала, как стирать светлую и темную одежду вместе без вреда для ткани.

Блогерша Энн Рассел опубликовала в соцсети ролик, раскрыв безопасный способ стирать светлую и темную одежду. По ее словам, предотвратить потускнение цветных вещей и порчу белых при одновременном удалении загрязнений можно при использовании специального блокатора окрашивания, продающегося в магазинах. Об этом пишет «Лента.ру».

Блокатор окрашивания представляет собой впитывающие краску салфетки, которые следует добавлять в стиральную машину. «Кроме того, смешанные предметы гардероба следует стирать в холодной воде», — добавила женщина.

Ранее блогерша Софи назвала простой способ вернуть мягкость полотенцам при стирке. В первую очередь при удалении загрязнений она посоветовала убедиться, что стиральная машина не сильно загружена. Затем следует добавить в нужный отсек белый винный уксус вместо кондиционера для белья.