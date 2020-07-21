890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За сутки в Карелии еще 45 человек заразились коронавирусной инфекцией 2
Сегодня 09:10
Устройство на работу бывшего госслужащего обошлось колледжу Петрозаводска в 70 тысяч рублей 2
Сегодня 10:11
Умер полковник милиции Виктор Высоких 2
Сегодня 14:59
ГИБДД Петрозаводска оштрафовала водителя, устроившего гонки по городу 10
Сегодня 11:12
Работникам старше 40 лет дали выходной для диспансеризации
21.07.2020 21:05
Вспышка коронавируса произошла в Карелии на Ондской ГЭС 2
Сегодня 09:43

Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из Египта

Новости. Общество
19:10, 22 Июля 2020
фото: © страница профессора Захи Хавасса в сети Facebook
Загрузка...

Египетские ученые раскрыли тайну мумии кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари.

По словам одного из авторов исследования, египтолога Захи Хавасса, результаты компьютерной томографии показали, что женщина умерла от сердечного приступа, а к внезапной смерти привел тяжелый атеросклероз коронарных артерий. По мнению исследователей, в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти, пишут РИА Новости со ссылкой на Ahram Online.

"Положение тела с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью. Мы предполагаем, что тело могло быть обнаружено не раньше, чем через несколько часов после смерти", – пояснил Хавасс.

Мумию кричащей женщины обнаружили в 1881 году близ города Луксор в усыпальнице среди 40 мумий членов царской династии. Личность женщины все еще вызывает споры среди ученых.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»