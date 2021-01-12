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Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Новости. Общество
23:30, 12 Января 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего
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Ученые Кембриджского университета в Великобритании раскрыли ключевые генетические изменения, которые привели к появлению патогенного для человека коронавируса SARS-CoV-2.

Подробности о происхождении опасного штамма приводятся в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, информирует Лента. ру.

Выявленные генетические адаптации оказались аналогичными тем, что были произведены вирусом SARS-CoV, вызвавшим вспышку заболевания SARS в 2003 году. Они позволили вирусу перейти с летучих мышей на человека. Ученые предположили, что может существовать общий механизм, делающий данную группу вирусов склонной к мутациям, позволяющим инфекции переходить к новым хозяевам.

Ученые проанализировали родственный SARS-CoV-2 коронавирус RaTG13, геном которого на 96 процентов сходен с геномом возбудителя COVID-19. Важные генетические различия затрагивают S-белок (белок-"шип"), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом человеческой клетки. Оказалось, что у RaTG13 S-белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. В то же время если в белок-"шип" RaTG13 вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, эффективность связывания повысится.

SARS-CoV-2 при этом не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей, что указывает на существование промежуточного хозяина.

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