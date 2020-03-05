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Расписание электричек в одном из районов Карелии временно изменится

Новости. Общество
18:00, 05 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев
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Расписание движения пригородных поездов в Муезерском районе изменится в период с 8 по 9 марта, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

На период праздников изменится расписание движения пригородных поездов на участке "Суккозеро – Лендеры". Электричка № 6659 не будет курсировать 8 марта. Рейс назначен на 9 марта.

Со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Ранее изменится расписание автобусов пригородного и междугороднего сообщения из Петрозаводска.

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