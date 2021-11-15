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Расписание пригородных поездов изменится в Карелии в новогодние праздники

Новости. Общество
11:43, 22 Декабря 2021
фото: © сзфоут.мвд.рф

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В новогодние и рождественские праздники РЖД отметит часть природных поездов, курсирующих по территории Мурманской области и Карелии.

В «Северо-Западной пригородной пассажирсой компании» сообщили о том, что изменение в расписании произойдет с 29 декабря по 9 января.


Так, в это время не будут курсировать:

п. № 6656 (30 декабря, 1, 8 января) Суккозеро – Лендеры;
п. № 6655 (30 декабря) Лендеры – Суккозеро;
п. № 6659 (2, 6 января) Лендеры – Суккозеро;
п. № 6658 (6 января) Суккозеро – Лендеры;
п. № 6657 (6 января) Лендеры – Суккозеро;
п. № 6372 (31 декабря) Петрозаводск – Медвежья Гора;
п. № 6373 (31 декабря) Петрозаводск – Свирь;
п. № 6371 (1 января) Медвежья Гора – Петрозаводск;
п. № 6374 (1 января) Свирь – Петрозаводск;
п. № 6369 (1 января) Мурманск – Апатиты.

При этом назначаются поезда:

п. № 6656 (29 декабря, 3, 9 января) Суккозеро – Лендеры;
п. № 6655 (29 декабря) Лендеры – Суккозеро;
п. № 6657 (3, 9 января) Лендеры – Суккозеро;
п. № 6658 (3, 9 января) Суккозеро – Лендеры;
п. № 6659 (3, 7, 9 января) Лендеры – Суккозеро;
п. № 6378 (31 декабря) Петрозаводск – Медвежья Гора;
п № 6377 (31 декабря) Медвежья Гора – Петрозаводск;
п. № 6375 (31 декабря) Петрозаводск – Свирь;
п. № 6376 (31 декабря) Свирь – Петрозаводск;
п. № 6369 (2,9 января) Мурманск – Апатиты;
п. № 6370 (8 января) Апатиты – Мурманск.

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