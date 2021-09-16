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Расписание социального рейса «Петрозаводск—Сенная Губа—Кижи» изменилось из-за короткого светового дня

Новости. Общество
14:26, 17 Сентября 2021
фото: © Минтрас Карелии

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С 19 сентября комета «Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Петрозаводск» пойдет по новому расписанию, сообщили в Минтрансе Карелии.

Время отправления судов на подводных крыльях скорректировано с учётом продолжительности светового дня.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия информирует об изменении расписания социальных рейсов по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Петрозаводск» в связи уменьшением светового дня.

— время отправления из Петрозаводска переносится на 16.00 минут (причал № 2);
— прибытие в с. Сенная Губа — 17.05, отправление — 17.20;
— прибытие на о. Кижи — 17.35, отправление — 17.50;
— прибытие в г. Петрозаводск — 19.20.

Рейсы выполняются трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Бронирование билетов, уточнение расписания и справки по телефону: 8 (8142) 33-10-50 (с 12.00 до 17.00).

Предоставляет транспортные услуги предприятие ООО «Модуль-П Плюс».

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