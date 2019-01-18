Рассеянный водитель протаранил припаркованный в Петрозаводске автомобиль

На Кукковке автомобиль врезался в припаркованную иномарку, пострадал один человек, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Вечером в четверг на проспекте Комсомольский у дома №15а водитель Suzuki Grand Vitara отвлекся от управления и врезался в Peugeot 206.

В результате травмы получил водитель Peugeot. Он был госпитализирован.