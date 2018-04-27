10:46, 27 Апреля 2018
Расселением аварийного жилья в Карелии занимался недобросовестный подрядчик, заявляет УФАС
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УФАС по Карелии внесло в список недобросовестных поставщиков сведения о компании, которая занималась строительством жилья для переселенцев в двух районах республики.
Карельская антимонопольная служба включила в реестр недобросовестных поставщиков сведения о компании ООО "Шеф – монтаж", в частности, о ее директоре и учредителе. Сведения о недопустимой деятельности компании в УФАС предоставил заказчик работ – Управление капитального строительства РК, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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