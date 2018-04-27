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Новости. Экономика
10:46, 27 Апреля 2018

Расселением аварийного жилья в Карелии занимался недобросовестный подрядчик, заявляет УФАС

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УФАС по Карелии внесло в список недобросовестных поставщиков сведения о компании, которая занималась строительством жилья для переселенцев в двух районах республики.

Карельская антимонопольная служба включила в реестр недобросовестных поставщиков сведения о компании ООО "Шеф – монтаж", в частности, о ее директоре и учредителе. Сведения о недопустимой деятельности компании в УФАС предоставил заказчик работ – Управление капитального строительства РК, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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gaudealis
2018-04-27 10:53:36
Мне кажется, что в 2012-2016 гг. Карелией руководил недобросовестный губернатор.
Как, впрочем, и в 2010-2012 гг.
Да и, что говорить, в 1998-2010 гг. было то же самое.
P.S. Вопрос: а реестр недобросовестных чиновников в России когда-нибудь появится?!
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