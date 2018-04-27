Расселением аварийного жилья в Карелии занимался недобросовестный подрядчик, заявляет УФАС

УФАС по Карелии внесло в список недобросовестных поставщиков сведения о компании, которая занималась строительством жилья для переселенцев в двух районах республики.

Карельская антимонопольная служба включила в реестр недобросовестных поставщиков сведения о компании ООО "Шеф – монтаж", в частности, о ее директоре и учредителе. Сведения о недопустимой деятельности компании в УФАС предоставил заказчик работ – Управление капитального строительства РК, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.