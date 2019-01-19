Расселенный дом в Кеми тушили более 6 часов

В Кеми произошел серьезный пожар в доме, который был ранее расселен, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, пожар возник в пятницу в 23.23 в Кеми на улице Гидростроителей. К тушению привлекались пожарно-спасательные подразделения Кемского района (11 человек и 3 единицы техники).

В 05.35 пожар был ликвидирован. Обошлось без жертв.

Причина пожара устанавливается.