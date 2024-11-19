Расселять из аварийного жилья с 2025 года будут по новым правилам

Федеральный центр вводит новые механизмы для расселения домов, признанных аварийными.

Карелия, как и многие регионы, ждет запуска новой программы по расселению аварийного жилья. Она уже разработана, но, как признался заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в Совете Федерации, недостаточно обеспечена деньгами. Программа стоит более триллиона рублей, а на ее реализацию в бюджете пока предусмотрено только 330 млрд.

«Как только мы объявляли о новой программе, количество аварийного жилья резко вырастало. То есть руководители субъектов думали: "Новые деньги появятся, давайте-ка признаем побыстрее и побольше жилья аварийным". Сейчас мы с этой темой разобрались. Во-первых, не все аварийное жилье, которое усиленно признавали таковым, сегодня является аварийным, часть его можно реконструировать либо капитально отремонтировать. Мы хотим, прежде всего, показатель аварийности утвердить. А следом подходы по расселению аварийного жилья изменим: по софинансированию кто сколько заплатит, какую компенсацию переселенец за свое жилье получит», - рассказал вице-премьер.

Подготовленные Минстроем России новые правила переселения людей из аварийных домов, по словам Хуснуллина, тяжелые. Они не всем нравятся, прежде всего, из-за уровня софинансирования. Но вице-премьер считает, что федеральная доля в программе должна быть минимальной, потому что жилищный фонд – это чисто региональная тема. А в крупных городах должны эффективно использовать механизм комплексного развития территорий, перекладывая часть нагрузки на потенциальных инвесторов.

«Считаем, что мы как минимум должны не увеличить объем аварийного жилья, как максимум – этот объем сокращать. Вот такая задача поставлена. Под имеющиеся деньги выстроили все наши планы. До конца года должны заключить с регионами соглашения о реализации новой программы», - уточнил Марат Хуснуллин.

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