Расширен перечень заболеваний, при которых дети в Карелии бесплатно получают лекарства

Благодаря поддержке фонда «Круг добра» в Карелии 23 ребенка с серьезными заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими препаратами.

В этом году расширен перечень заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарствами через «Круг добра». В перечень включен хронический вирусный гепатит С, который требует дорогостоящего лечения. Об этом пишет «МК в Карелии» со ссылкой на региональный Минздрав.

Министерству здравоохранения одобрили заявки в фонд для лекарственного обеспечения детей, страдающих гепатитом С.

Сколько маленьких пациентов смогут рассчитывать на лекарства, знает «МК в Карелии».