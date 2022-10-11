Расширен список бесплатных лекарств для пациентов после инсульта и инфаркта

Пополнился список бесплатных лекарств для пациентов, перенесших инсульт или инфаркт и находящихся на амбулаторном лечении.

Расширился список бесплатных лекарственных препаратов для пациентов, которые перенесли инсульт или инфаркт и находятся на амбулаторном лечении.



В список добавили следующие препараты:



- Ацетазоламид;



- Валсартан+Сакубитрил;



- Дапаглифлозин;



- Дигоксин;



- Ивабрадин;



- Спиронолактон;



- Фуросемид;



- Эмпаглифлозин.



Об этом говорится в сообщении паблика «КАРЕЛФАРМ. Государственная Аптечная сеть». Отметим, перечень бесплатных лекарств для перечисленных выше пациентов Минздрав России утвердил чуть более года назад.