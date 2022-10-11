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Расширен список бесплатных лекарств для пациентов после инсульта и инфаркта

Новости. Общество
18:40, 01 Ноября 2022
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Пополнился список бесплатных лекарств для пациентов, перенесших инсульт или инфаркт и находящихся на амбулаторном лечении.

Расширился список бесплатных лекарственных препаратов для пациентов, которые перенесли инсульт или инфаркт и находятся на амбулаторном лечении.

В список добавили следующие препараты:

- Ацетазоламид;

- Валсартан+Сакубитрил;

- Дапаглифлозин;

- Дигоксин;

- Ивабрадин;

- Спиронолактон;

- Фуросемид;

- Эмпаглифлозин.

Об этом говорится в сообщении паблика «КАРЕЛФАРМ. Государственная Аптечная сеть». Отметим, перечень бесплатных лекарств для перечисленных выше пациентов Минздрав России утвердил чуть более года назад. 

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