Расширен список бесплатных лекарств для пациентов после инсульта и инфаркта

Пополнился список бесплатных лекарств для пациентов, перенесших инсульт или инфаркт и находящихся на амбулаторном лечении.
Расширился список бесплатных лекарственных препаратов для пациентов, которые перенесли инсульт или инфаркт и находятся на амбулаторном лечении.
В список добавили следующие препараты:
- Ацетазоламид;
- Валсартан+Сакубитрил;
- Дапаглифлозин;
- Дигоксин;
- Ивабрадин;
- Спиронолактон;
- Фуросемид;
- Эмпаглифлозин.
Об этом говорится в сообщении паблика «КАРЕЛФАРМ. Государственная Аптечная сеть». Отметим, перечень бесплатных лекарств для перечисленных выше пациентов Минздрав России утвердил чуть более года назад.
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