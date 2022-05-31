Рассказываем, что может сделать любой карельский школьник, чтобы попасть на студию «Союзмультфильм»

Педагог Заонежской школы №10 Елена Скалий объяснила, почему как мама и учитель, она выбирает отечественные мультфильмы

Ученики любой карельской школы могут попасть на «Союзмультфильм» и увидеть себя в новом журнале. Как сообщает паблик Ассоциации классных руководителей Карелии, Минпросвещения и «Союзмультфильм» запустили праздничный флешмоб «Ты-мультгерой».

Для участия необходимо:

— сделать фото или видео в образе любимого героя из мультфильмов студии;

— опубликовать пост ВКонтакте с хештегом #Я_в_Союзмультфильме;

— отметить сообщество «Союзмультфильм (https://vk.com/soyuzmultfilm)».

Итоги студия подведет 14 июня. Победители смогут познакомиться с творческим коллективом и узнать, как создаются анимационные фильмы. Организацию поездки в Москву и все расходы студия берет на себя. Кроме того, 10 лучших работ попадут на страницы нового журнала «Союзмультфильм»!

«Отечественные мультфильмы из моего детства ассоциируются у меня с вечными ценностями и теплыми воспоминаниями. Я, как мама и учитель, не задумываясь делаю выбор в пользу советских мультфильмов. Наше поколение на них выросло, они учили нас самым добрым и важным жизненным принципам. Хочется поделиться со своим ребенком кусочком своего детства, рассказать ему, как мы смотрели эти мультфильмы, что в них нравилось именно нам, когда мы были маленькими, подарить ребенку кусочек доброты и самим поностальгировать», — говорит учитель музыки из заозерской школы № 10 Елена Скалий.

Кстати, учителей ждет отдельный приз, если из класс окажется самым активным! Для этого надо также разместить пост с работами своих учеников под хештегом #Я_в_Союзмультфильме и отметить сообщество «Союзмультфильм». Победители получат подарочный набор, в который входят настольная игра «Имаджинариум» с героями мультфильмов и фирменная толстовка!

«В советских мультфильмах очень четко проводится грань между злом и добром, в них всегда ясно, что хорошо, а что плохо. В современных мультфильмах иногда сложно понять, кто положительный герой, а кто отрицательный. У ребят происходит путаница в голове, и порой они начинают подражать отрицательному герою, совершая плохие поступки. А в наших прекрасных советских мультфильмах всегда понятно, кому стоит подражать, а кому точно — нет», — продолжает Елена Скалий.

В этом году «Союзмультфильму» исполняется 86 лет. Многие работы советской и российской киностудии в «золотой фонд» мировой анимационной классики.