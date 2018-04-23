РАССЛЕДОВАНИЕ: Почему недавно отремонтированные дороги Петрозаводска вновь разрушились

С наступлением весны петрозаводчане по традиции столкнулись с одной из главных российских проблем – плохими дорогами.

Автомобилисты недовольны, в частности, провалами дорожного покрытия, случившимися на нескольких улицах карельской столицы, в том числе в ее центре. Винят во всем горожане по привычке городскую власть.

Мы же решили разобраться в проблеме системно и попытались ответить на несколько ключевых вопросов.

Что происходит с дорогами Петрозаводска? – читайте здесь.