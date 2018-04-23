Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:54, 23 Апреля 2018

РАССЛЕДОВАНИЕ: Почему недавно отремонтированные дороги Петрозаводска вновь разрушились

По теме

Жители Карелии смогут узнать о пенсионных накоплениях по "горячей линии"
23.04.18 13:08
Сампо.ру: интернет и ТВ без границ
23.04.18 13:00
Супруг Котович стал ее защитником в суде по делу о гибели детей на Сямозере
23.04.18 12:54
Все новости
Загрузка...

С наступлением весны петрозаводчане по традиции столкнулись с одной из главных российских проблем – плохими дорогами.

Автомобилисты недовольны, в частности, провалами дорожного покрытия, случившимися на нескольких улицах карельской столицы, в том числе в ее центре. Винят во всем горожане по привычке городскую власть.

Мы же решили разобраться в проблеме системно и попытались ответить на несколько ключевых вопросов.

Что происходит с дорогами Петрозаводска? – читайте здесь.

По теме

Жители Карелии смогут узнать о пенсионных накоплениях по "горячей линии"
23.04.18 13:08
Сампо.ру: интернет и ТВ без границ
23.04.18 13:00
Супруг Котович стал ее защитником в суде по делу о гибели детей на Сямозере
23.04.18 12:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Karjalan
2018-04-23 13:15:59
На площадке (торги по 44 ФЗ) была информация, что в декабре 2016 был подписан доп.договор, по которому были выплачены все деньги (дороги лето-осень 2016) и прекращены все обязательства по ранее заключенным договорам. Где тот человек который поставил подпись, и кто его заставил это сделать?
User
2018-04-23 12:55:43
Парфенчиков наградил руководителя комитета ЖКХ Петрозаводска Мизинкову "за высокий профессионализм

А сказочные эльфы продолжают терзаться вопросом "Почему недавно отремонтированные дороги вновь разрушились?". Бу-га-га!
Плейшнер
2018-04-23 12:29:31

Горожанин Да видимо воровали меньше , да и чиновники со строителями с головой были , и с совестью .
asusls
2018-04-23 12:29:10
Надо спросить у госпожи Мирошник.
David
2018-04-23 13:06:43
asusls,
А вы её выбирали, чтобы она перед вами ответ держала?
Горожанин
2018-04-23 12:21:48
А вот дорога Деревянное-Деревянка, асфальт которой уложен лет 30 тому назад, практически не ремонтировалась и до сих пор находится в приличном состоянии. Не смотря на то, что по ней 30-тонные автомобили бегают. В том же климате. Вот так надо дороги строить!
Риторика
2018-04-23 12:54:40
Горожанин, ну, скажем, в приличном состоянии она уже давно не находится. Как начали по ней 30-тонники кататься. В удовлетворительном скорее.
кир
2018-04-23 12:15:23
А что вы хорошо делать умеете в мирное время? Ничего, кроме детей, сказали японцы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
18.04.2018, 15:16
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

Аналитика

Сегодня 11:16
Расследование
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 1
С наступлением весны петрозаводчане по традиции столкнулись с одной из главных российских проблем – плохими дорогами.
АО "Пряжинское": хроника разорения 4
19.04.2018 13:51
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 3
17.04.2018 10:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:18
Личное мнение
Футбол как политика
Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом.
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?" 4
19.04.2018 10:29
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 7
19.04.2018 08:52
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»