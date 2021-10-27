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Рассмотрение законопроекта об отмене обязательного техосмотра вышло на финишную прямую

Новости. Общество
08:50, 27 Октября 2021
фото: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

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Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры во вторник поддержал внесенный депутатами от фракции «Единая Россия» и сенаторами-единороссами законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно тексту инициативы, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Отмена обязательного техосмотра также не касается личного транспорта, который используется в служебных целях.

Законопроект не имеет отсроченной даты вступления в силу, он должен заработать сразу после официального опубликования.

Как пояснил ранее один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц, для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной. Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

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Комментарии

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Петрович
2021-10-27 10:47:39
Кто в ГД крышует отмену техосмотра? На дорогах появятся куча "ведер", купленных рокерами за копейки! Вообщем - жди дорожного беспредела! Без каски за руль не садись!
Горожанин
2021-10-27 08:55:26
Не понятно, кому будет лучше от этих новаций. Кто бенефициар?
Leopol'd
2021-10-27 10:49:07
Горожанин, теоретически это поможет основной массе автовладельцев-частников. Но мы живем в специфичной стране. Лоббисты от станций ТО, от ГАИ и страховых продавят какой-нибудь подзаконный акт. Недавно, например, ЦБ расширил коридор ставок ОСАГО. Поедете оформлять страховку, а вам, для машины без ТО предложат оформление с повышающим коэффициентом, вместо вашего 0,5. (прим.)
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