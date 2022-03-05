Растет количество домов, оставшихся без холодного водоснабжения из-за морозов в Петрозаводске

Список домов, где сегодня из-за морозов в Петрозаводске отключилось холодное водоснабжение, вырос еще на 2 здания.
Об этом сообщили в ЕДДС.
В 14.30 служба зафиксировала отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. Машезерская, д. 24 и ул. Луначарского, д. 10.
«Причина: заморозка водопровода на сетях АО «ПКС-Водоканал», — - пояснили в ЕДДС.
Рано утром по той же причине без воды остались дома № 11, 13, 15, 17 на ул. Московская.
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