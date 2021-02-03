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Разговоры по мобильному телефону стали самым популярным способом общения россиян

Новости. Общество
22:00, 03 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Меньше всего граждане России любят писать бумажные и электронные письма.

К таким выводам пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения по результатам очередного опроса о том, как предпочитают общаться россияне с родственниками, друзьями и коллегами. В Топ-3 самых популярных способов общения за последние два-три месяца в итоге попали разговоры по мобильному телефону, онлайн-переписка и личные встречи. При этом меньше всего граждане России любят писать бумажные и электронные письма, а также говорить по стационарному телефону.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, какой из мессенджеров пользуется у россиян наибольшим спросом. Как выяснилось, 73% опрошенных предпочитают WhatsАpp, им чаще всего пользовались 73% опрошенных. Замыкают первую тройку востребованных мессенджеров ВКонтакте (38%) и Viber (26%). Telegram чаще используют 18% россиян.

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