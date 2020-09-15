Размер выплат при возврате денег за покупку туров по России предлагают увеличить втрое

Ростуризм предложил увеличить размер максимальной выплаты по программе туров по России с кэшбэком с 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Это следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Суть программы заключается в том, что при бронировании туров или отелей в регионах туристы могут получать обратно часть потраченных денег.

"Проектом постановления предусматривается внесение изменений в правила ‎в части: … увеличение максимального размера выплаты с 15 000 до 50 000 руб. за одну туристскую услугу", – говорится в пояснительной записке к документу.

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