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Новости. Культура
12:43, 06 Марта 2018

"Разноцветные Кижи" и "Бусы для мамы" - музей приглашает на программу выходного дня

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В воскресенье 11 марта выставочный зал музея "Кижи" на ул. Федосовой, 19 работает с 10.00 до 18.00, без перерыва.

В программе выходного дня - экскурсия по детской интерактивной выставке "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я" и мастер-классы по созданию оригинальных сувениров.

Подарки родным и близким можно дарить и без повода! А научиться делать красивые вещи  – хороший подарок самому себе. 11 марта приглашаем детей и взрослых на мастер-классы по изготовлению витражей "Разноцветные Кижи" и бус из керамики, украшенных росписью!

В программе 11 марта:

12.00 – мастер-класс "Бусы для мамы", керамика, роспись

14.00 – мастер-класс "Разноцветные Кижи", витраж, акриловая плёнка

15.00 – экскурсия по детской интерактивной выставке "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я"

Стоимость мастер-класса  – 150 руб. с человека.

Стоимость экскурсии – 50 руб. с человека (минимальное количество участников  – 10 человек)

Запись по телефонам: (814-2) 79-98-40, 79-98-76 ,

или в группе Детского музейного центра в "ВКонтакте" vk.com/dmckizhi.

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