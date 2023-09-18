Разными цветами ярко озарилось небо над Петрозаводском

Известный фотограф поймал в объектив полярное сияние над столицей Карелии.

Великолепное полярное сияние, сполохи которого сияли над Петрозаводском накануне ночью, поймал в объектив известный карельский фотограф Игорь Подгорный. Фото он выложил на своей странице в соцсети.

«Прогноз не обманул. Сияло во всё небо. Ярко. Разными цветами. Так что фотографии сделали не только серьёзные фотографы со штативами, но и владельцы смартфонов», — написал фотограф.

Ранее фотографиями полярного сияния поделились жители Костомукши.