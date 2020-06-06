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Разобранный Биг Бен валяется на базе троллейбусного управления в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
12:14, 07 Июня 2020
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Останки знаменитой стелы с часами, которую снесли в Петрозаводске по решению суда, валяются на базе троллейбусного управления, никому не нужные.

Читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фотографии частей знаменитой стелы с часами, которая стояла на площади Гагарина в Петрозаводске, и была демонтирована по решению суда.

Сейчас эти останки валяются на базе троллейбусного управления и разрушаются окончательно с течением времени. Здесь же лежит табличка, которая устанавливалась при открытии стелы.

Напомним, стела с часами, получившая в народе название "Биг Бен", была снесена 28 января 2019 года. Надземная часть была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.

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